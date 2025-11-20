Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ozon и WB предупредили о рисках запрета инвестиций в скидки

Запрет крупных банков на инвестиции в скидки и бонусы на маркетплейсах приведет к подорожанию товаров на 15−20%. Об этом сообщили пресс-службы Wildberries и Ozon.

Запрет платить картами маркетплейсов может привести к подорожанию товаров на 15−20%

Запрет крупных банков на инвестиции в скидки и бонусы на маркетплейсах приведет к подорожанию товаров на 15−20%. Об этом сообщили пресс-службы Wildberries и Ozon.

«Предложенный банками запрет на инвестиции в скидки и бонусы на маркетплейсах приведет к подорожанию товаров для миллионов россиян на 15−20%. Истинная цель крупных банков, лоббирующих такой запрет, ограничить развитие маркетплейсов», — рассказали РБК в пресс-службе Wildberries и Russ.

В свою очередь, крупные банки называют недобросовестной практикой получение бонусов за оплату товаров картами кредитных организаций, которые аффилированы с платформами маркетплейсов. С этим вопросом руководители Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше