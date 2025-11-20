Ozon и WB предупредили о рисках запрета инвестиций в скидки

Запрет платить картами маркетплейсов может привести к подорожанию товаров на 15−20%
Запрет крупных банков на инвестиции в скидки и бонусы на маркетплейсах приведет к подорожанию товаров на 15−20%. Об этом сообщили пресс-службы Wildberries и Ozon.
«Предложенный банками запрет на инвестиции в скидки и бонусы на маркетплейсах приведет к подорожанию товаров для миллионов россиян на 15−20%. Истинная цель крупных банков, лоббирующих такой запрет, ограничить развитие маркетплейсов», — рассказали РБК в пресс-службе Wildberries и Russ.
В свою очередь, крупные банки называют недобросовестной практикой получение бонусов за оплату товаров картами кредитных организаций, которые аффилированы с платформами маркетплейсов. С этим вопросом руководители Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.