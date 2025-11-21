Нацбанк ощутимо уменьшил курс евро и курс доллара на 21 ноября перед выходными

В Национальном банке определили валютные курсы на 21 ноября, пятницу. Так, перед выходными стали ниже курс евро и курс доллара, а вырос курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На пятницу, 21 ноября, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9591 белорусского рубля, 1 евро — 3,4109 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6752 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые были установлены на четверг, 20 ноября, курс доллара и курс евро были уменьшены, а курс российского рубля увеличился в пятницу, 21 ноября. Заметнее при этом изменился в сторону понижения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0054 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0204 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0061 белрубля.
Еще мы писали, что продажа парковочных абонементов отменена в Минске.