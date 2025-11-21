Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую бройлерную птицефабрику планируется построить в Нижегородской области

Она будет ориентирована на экспорт.

Источник: Время

520 млн рублей планируется инвестировать в строительство бройлерной птицефабрики в Нижегородской области. Соответствующая информация размещена на региональном инвестиционном портале.

Проект собираются реализовать в 2026—2030 гг. Сейчас ведется поиск инвестора и площадки, где разместится птицефабрика.

Отмечается, что ее продукция будет ориентирована на экспорт.

Ожидается, что ежегодный доход от бизнеса будет составлять 884 млн рублей, прибыль — 572 млн рублей. Окупиться вложения должны за 4 года.

Ранее сообщалось, что восемь птичников в Павловском округе обновили при господдержке.

Также сообщалось, что тысячу рабочих мест создадут на новых птицефабриках в Нижегородской области.