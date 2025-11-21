Новую бройлерную птицефабрику планируется построить в Нижегородской области

520 млн рублей планируется инвестировать в строительство бройлерной птицефабрики в Нижегородской области. Соответствующая информация размещена на региональном инвестиционном портале.
Проект собираются реализовать в 2026—2030 гг. Сейчас ведется поиск инвестора и площадки, где разместится птицефабрика.
Отмечается, что ее продукция будет ориентирована на экспорт.
Ожидается, что ежегодный доход от бизнеса будет составлять 884 млн рублей, прибыль — 572 млн рублей. Окупиться вложения должны за 4 года.
Ранее сообщалось, что восемь птичников в Павловском округе обновили при господдержке.
Также сообщалось, что тысячу рабочих мест создадут на новых птицефабриках в Нижегородской области.