В Челябинской области продают мотель для дальнобойщиков с гусями и поросятами

«Гостиница возле озера Курлады в Красноармейском районе предлагает комфортные номера с современным ремонтом и теплыми полами. На территории имеется кафе. Особый колорит комплексу придает собственное подсобное хозяйство с курами, гусями, баранами и поросятами, а также огород для выращивания овощей. Цена за все — 45 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».