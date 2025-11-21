Сколько тюменцам придется копить на новый китайский внедорожник

«Был рассчитан срок в месяцах, необходимый для накопления на автомобиль в Тюменской области. В третьем квартале 2025 года в регионе среднее зарплатное предложение составляет 71 700 рублей. Для покупки HAVAL Jolion этот срок составляет 34,9 месяца», — поделились эксперты с URA.RU. В расчет берется стоимость авто в размере 2,5 миллиона рублей.