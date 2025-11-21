Утильсбор для некоторых авто хотят отменить

В Минэнерго поддерживают введение льгот для такого транспорта, отмечая, что в обновленной Энергостратегии зафиксированы амбициозные цели по увеличению потребления метана. Сейчас доля газомоторных машин в стране составляет всего 1−2%, и власти уже предоставляют субсидии на их производство, переоборудование и строительство метановых заправок.