Автобусы по маршруту № 81 могут вернуться на дороги Владивостока зимой

Администрация города объявила торги по определению нового перевозчика.

Источник: PrimaMedia.ru

Администрация Владивостока ищет нового перевозчика для маршрута № 81 «Маяк — Енисейская — Автовокзал», которого ранее временно лишились местные жители из-за нарушений со стороны прежнего подрядчика. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок (16+).

В проекте муниципального контракта указано, что новый перевозчик, если он будет определён, приступит к работе с 12 декабря 2025 года и будет обслуживать маршрут до 31 марта 2026 года. Начальная цена торгов составляет 4,6 млн рублей.

Согласно условиям конкурса, всего на маршруте должно быть задействовано 10 автобусов, соответствующих ряду требований:

— год выпуска — не ранее 2017 года;

— наличие системы кондиционирования;

— оснащение программно-техническими комплексами видеонаблюдения;

— наличие средств информирования пассажиров, включая автоинформатор.

Напомним, жители Владивостока в ноябре остались без автобусного маршрута № 81. Администрация города в одностороннем порядке расторгла контракт с ООО «КАСЛАР» из-за нарушений перевозчика. Поводом стало систематическое неисполнение условий договора: предприятие на протяжении длительного времени не обеспечивало необходимое количество автобусов на линии.

Специалисты управления транспорта отметили, что несмотря на неоднократные акты проверок и требования устранить нарушения, предприятие так и не привело свою работу в соответствие с контрактом. Этот случай стал первым, когда контракт с перевозчиком расторгнут в одностороннем порядке.

В конце июля администрация Владивостока была вынуждена в срочном порядке искать перевозчиков для четырёх автобусных маршрутов, оставшихся без перевозчиков после завершения основной закупочной кампании. Среди них был и маршрут № 81.