Автобусы по маршруту № 81 могут вернуться на дороги Владивостока зимой

Специалисты управления транспорта отметили, что несмотря на неоднократные акты проверок и требования устранить нарушения, предприятие так и не привело свою работу в соответствие с контрактом. Этот случай стал первым, когда контракт с перевозчиком расторгнут в одностороннем порядке.