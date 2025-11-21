Проблемы аварийного дома в Новосибирской области дошли до Бастрыкина

По словам жильцов, одноэтажное здание 1958 года постройки находится в аварийном состоянии, отсутствует фундамент, прогнили несущие конструкции, рушится крыша. Дом признан аварийным еще в 2020 году, однако сроки расселения не были определены, а многочисленные обращения жителей в различные органы результата не дали.