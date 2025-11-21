Проблемы аварийного дома в Новосибирской области дошли до Бастрыкина

Жители аварийного дома на улице Аптечная в Чулыме обратились с жалобой к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Сообщение поступило через приемную главы ведомства во «ВКонтакте», сообщили в официальном Telegram-канале связи граждан со СК РФ.
По словам жильцов, одноэтажное здание 1958 года постройки находится в аварийном состоянии, отсутствует фундамент, прогнили несущие конструкции, рушится крыша. Дом признан аварийным еще в 2020 году, однако сроки расселения не были определены, а многочисленные обращения жителей в различные органы результата не дали.
По факту ситуации в СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалеву предоставить доклад о ходе и результатах расследования. Контроль за исполнением поручения находится в центральном аппарате СК РФ.