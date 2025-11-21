Ричмонд
В Минусинске и Богучанах жителей расселяют из подтопляемых домов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе Минусинске и селе Богучаны по краевой программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» жителей переселяют из подтопляемых грунтовыми водами домов.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщает пресс-служба регионального минЖКХ, в Богучанах расселят шесть квартир, расположенных в пяти домах на улицах Аэровокзальная, Маяковского, 40 лет Победы общей площадью 500 кв метров. Жители получат выплаты.

В Минусинске продолжается расселение микрорайона «цыганское болото», планируется освободить 19 квартир в восемнадцати домах площадью около 900 кв метров. Для жителей приобретены квартиры на вторичном рынке Минусинска на улицах Абаканская, Тимирязева, Советская, Ботаническая, Комсомольская и др.

В результате подъема уровня грунтовых вод подпольные помещения жилых домов частного сектора оказались затоплены. Кроме того, из-за переувлажнения грунта возникли его подвижки, что привело к разрушению фундаментов и несущих стен домов. В домах оказалось невозможно дальше жить.

Всего с 2019 года благодаря краевой программе из непригодного для проживания жилья переселены 23640 человек в 51 муниципальном образовании края.