В Минусинске и Богучанах жителей расселяют из подтопляемых домов

В результате подъема уровня грунтовых вод подпольные помещения жилых домов частного сектора оказались затоплены. Кроме того, из-за переувлажнения грунта возникли его подвижки, что привело к разрушению фундаментов и несущих стен домов. В домах оказалось невозможно дальше жить.