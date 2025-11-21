Ричмонд
Утильсбор для машин, работающих на газовом топливе, может быть отменён

Власти рассматривают возможность отмены утильсбора для газомоторного транспорта. Соответствующее нововведение содержится в проекте Плана реализации Энергетической стратегии России до 2050 года, находящегося на рассмотрении в профильных ведомствах. Об этом сообщает газета «Известия».

Источник: Life.ru

«Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для такого транспорта хотя бы на определённый временной период. В обновлённой Энергетической стратегии зафиксированы достаточно амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива», — уточняет газета.

В настоящее время проект плана по реализации стратегии проходит межведомственное согласование. Документ включает меры по поддержке газомоторного транспорта как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Согласно Энергетической стратегии России до 2050 года, потребление метана в качестве моторного топлива должно вырасти в 13 раз: с 2,19 млрд м³ в 2023 году до 21,3−29,3 млрд м³ к 2050 году. Дополнительным стимулом станет утверждённая правительством в конце августа концепция развития рынка газа до 2035 года. Согласно её целевому сценарию, планируется выпустить 528 тысяч новых газомоторных транспортных средств и переоборудовать ещё 525 тысяч существующих. Как прогнозирует Минэнерго, численность газомоторных автомобилей будет только расти.

С 1 декабря 2025 года планируется изменить порядок выплат утильбора. Помимо объёма двигателя и возраста автомобиля, в формуле появится новый параметр — мощность двигателя. Чем мощнее машина, тем выше будет коэффициент.

Тем временем, на границе с Россией по-прежнему сохраняются очереди из импортных автомобилей, которые возникли после изменения правил расчёта утильсбора. Опасаясь роста цен, покупатели пытаются успеть ввезти авто в страну до вступления нововведений в силу. Дилеры прогнозируют, что очереди ещё сохранятся до конца ноября.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.