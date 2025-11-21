Утильсбор для машин, работающих на газовом топливе, может быть отменён

Согласно Энергетической стратегии России до 2050 года, потребление метана в качестве моторного топлива должно вырасти в 13 раз: с 2,19 млрд м³ в 2023 году до 21,3−29,3 млрд м³ к 2050 году. Дополнительным стимулом станет утверждённая правительством в конце августа концепция развития рынка газа до 2035 года. Согласно её целевому сценарию, планируется выпустить 528 тысяч новых газомоторных транспортных средств и переоборудовать ещё 525 тысяч существующих. Как прогнозирует Минэнерго, численность газомоторных автомобилей будет только расти.