Раскрыто, что автомобили на газе в РФ могут освободить от выплаты утильсбора

Власти РФ обсуждают возможность освободить газомоторный транспорт от уплаты утильсбора — мера призвана ускорить развитие рынка таких машин и увеличить внутреннее потребление газа.
Как выяснилось, предложение включено в проект плана реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. «Известия» ознакомились с документом.
В Минэнерго подтвердили, что поддерживают введение льгот хотя бы на ограниченный период. По данным ведомства, текущая доля автомобилей на метане не превышает 1−2% от общего парка в 50 млн машин. Существующие субсидии на производство и переоборудование транспорта, а также развитие сети метановых заправок пока не дали существенного роста.
Энергостратегия предполагает масштабное увеличение потребления метана как моторного топлива — с 2,19 млрд кубометров в 2023 году до более чем 21 млрд кубометров к 2050-му. В планах — выпуск свыше полумиллиона новых газовых автомобилей и переоборудование еще примерно такого же числа.
Эксперты считают, что отмена утильсбора может снизить первоначальные расходы при покупке автобусов и грузовиков. Сейчас базовая ставка для легковых машин составляет 20 тыс. рублей, для грузовиков — 150 тыс., для спецтехники — 172,5 тыс., далее сумма увеличивается в зависимости от мощности, объема двигателя и возраста. С декабря 2025 года коэффициенты вырастут для мощных автомобилей, что повысит затраты граждан на сотни тысяч и даже миллионы рублей.
По оценке специалистов, освобождение газовых машин от утильсбора может увеличить их долю до 5% за десять лет, в том числе за счет импорта из Азии. Однако в Минэнерго отмечают: даже если льгота будет одобрена, она вступит в силу не сразу — проект направят в правительство лишь в следующем году.
Экономисты подчеркивают, что главный мотив развития сегмента — необходимость нарастить внутреннее потребление газа на фоне сокращения экспорта. После снижения поставок в Европу объемы, шедшие на экспорт, требуется перераспределять на внутренний рынок.
При этом у отрасли остаются существенные ограничения. Сеть метановых заправок развита недостаточно: по разным оценкам, из 30 тыс. АЗС в стране лишь около тысячи работают с метаном, и часть из них закрылась за последние три года. Слабо развита и сервисная инфраструктура.
Представители топливного рынка отмечают, что увеличить долю газовых автомобилей без расширения сети заправок будет невозможно. Инвестиции в модернизацию АЗС исчисляются десятками миллионов рублей, и далеко не каждая станция может установить такое оборудование.
В случае отмены утильсбора возрастает риск роста импорта газовой техники, что может осложнить положение российских производителей. Отечественные предприятия — от АвтоВАЗа и ГАЗа до КамАЗа — уже выпускают около 300 моделей, адаптированных под газ. Они предупреждают, что льготы должны касаться прежде всего внутреннего рынка, иначе импортные машины обойдут российских производителей и не обеспечат качественного сервиса и запчастей.
Проект плана включает и другие возможные меры: освобождение газовых грузовиков от системы «Платон», отмену платы за проезд по платным дорогам и парковку. Однако специалисты считают, что любые льготы требуют тщательной оценки их экономического эффекта и последствий для бюджета.
Даже при поддержке государства рост сегмента может оказаться умеренным — многие автомобилисты до сих пор настороженно относятся к газовому транспорту и не видят очевидных преимуществ.
