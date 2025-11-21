Раскрыто, что автомобили на газе в РФ могут освободить от выплаты утильсбора

По оценке специалистов, освобождение газовых машин от утильсбора может увеличить их долю до 5% за десять лет, в том числе за счет импорта из Азии. Однако в Минэнерго отмечают: даже если льгота будет одобрена, она вступит в силу не сразу — проект направят в правительство лишь в следующем году.