Бюджет-2026 в Новосибирской области сохранит все социальные выплаты

В Новосибирском областном парламенте начали обсуждение бюджета региона на 2026 год, основной задачей которого станет выполнение всех социальных обязательств и финансирование значимых проектов. Об этом сообщает Вести Новосибирск.
Заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отметил поддержку федеральной казны, средства заложены на образование, науку, медицину, транспорт, строительство детского реабилитационного центра, реконструкцию центра Мешалкина и кампуса НГУ. В Новосибирске планируется построить девять школ с семью тысячами новых учебных мест, а также капитальный ремонт 35 школ в 2026—2027 годах.
Общий объем бюджета составит почти 326 млрд рублей. Он предусматривает повышение зарплат бюджетников, а также финансирование коммунальных предприятий для подготовки к зиме.
Депутаты подчеркнули важность контроля за выполнением социальных обязательств и отметили высокое качество работы Минфина региона при формировании бюджета. До второго чтения документа планируются корректировки, учитывающие снижение доходной части бюджета.
Кроме того, парламент поддержал налоговые изменения, сбор с владельцев легковых автомобилей и мотоциклов увеличится на 11%, при этом предусмотрены льготы для уязвимых категорий граждан.