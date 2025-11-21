В Челябинске на 270 млн подешевел выставленный на продажу гипермаркет

Отмечается, что в ТК работают свыше 40 магазинов. Среди ключевых арендаторов — гипермаркет «Лента», салон бытовой техники и электроники DNS, магазин одежды и обуви, а также мебельный магазин «Мебельный вектор». Кроме того, на территории расположены автомойка, автостоянка и более пяти павильонов. Ежедневный поток посетителей торгового комплекса достигает около семи тысяч человек.