В Челябинске на 270 млн подешевел выставленный на продажу гипермаркет

Одним из якорных арендаторов ТК является торговая сеть «Лента».
В Челябинске на 270 миллионов рублей снизили цену на выставленный на продажу торговый комплекс в Курчатовском районе. Это следует из информации на популярной доске интернет-объявлений.
«Продается крупный торговый комплекс, по адресу Комсомольский проспект, 113, за 650 млн рублей. Ранее этот объект продавался за 920 мл рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Отмечается, что в ТК работают свыше 40 магазинов. Среди ключевых арендаторов — гипермаркет «Лента», салон бытовой техники и электроники DNS, магазин одежды и обуви, а также мебельный магазин «Мебельный вектор». Кроме того, на территории расположены автомойка, автостоянка и более пяти павильонов. Ежедневный поток посетителей торгового комплекса достигает около семи тысяч человек.
Еще летом в ТК размещался магазин центра торговли «Молния», работавший под брендом Spar. Однако ретейлер «Лента» заключил соглашение о покупке компании ООО «Молл» — одной из крупнейших розничных торговых сетей в Челябинской области.