Жилье бывшей солистки Мариинского театра Максаковой* выставлено на продажу

В Москве на продажу выставлены элитные апартаменты оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана иноагентом в РФ). Информация об объекте появилась на одном из сервисов по сделкам с недвижимостью.
Как выяснилось, речь идет о квартире стоимостью 200 млн рублей. В объявлении отмечается, что апартаменты выполнены по индивидуальному проекту и имеют вид на набережную и гостиницу «Украина». Подобная недвижимость традиционно пользуется спросом у представителей столичной элиты, что, по данным риелторов, объясняет высокий ценовой порог.
По данным источников, эта квартира уже становилась объектом уголовного разбирательства. В 2021 году в апартаментах произошла кража, ущерб от которой оценили примерно в полмиллиона долларов.
Максакова-Игенбергс*, бывшая солистка Мариинского театра, покинула Россию в начале 2022 года. За рубежом она выступала с критикой российских властей и занималась сбором средств для вооруженных сил Украины. Сейчас певица находится в розыске.
*Признана иноагентом в РФ.