Выяснилось, что люди снова начали платить деньги за обнимашки с коровами

На американских фермах набирает популярность необычная услуга: жители охотно платят за возможность обнять корову или телёнка. Для аграриев это стало дополнительным источником дохода на фоне падения цен на молочную продукцию.
Как выяснилось, подобная практика впервые распространилась в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, когда фермы начали приглашать посетителей для «терапевтических объятий» с животными. Теперь тренд вернулся: хозяйства снова предлагают посетителям час общения с коровами за 30−40 долларов.
По данным фермеров, часть хозяйств и вовсе отказалась от производства молока, переключившись на дрессировку животных. Коров учат спокойно сидеть рядом с людьми, а телят приобщают к общению — их обучение проходит проще, поскольку они быстрее привыкают к человеку, передает The Washington Post (WP).
Эксперты отмечают, что дополнительный доход стал для фермеров жизненно важным. По словам экономистов, стоимость молочной продукции в США падает уже несколько месяцев подряд. Причины — инфляция, снижение спроса со стороны ресторанов и рост затрат из-за торговых конфликтов. Особенно подорожали удобрения и сельхозтехника, что усугубило ситуацию в отрасли.
