Выяснилось, что люди снова начали платить деньги за обнимашки с коровами

Эксперты отмечают, что дополнительный доход стал для фермеров жизненно важным. По словам экономистов, стоимость молочной продукции в США падает уже несколько месяцев подряд. Причины — инфляция, снижение спроса со стороны ресторанов и рост затрат из-за торговых конфликтов. Особенно подорожали удобрения и сельхозтехника, что усугубило ситуацию в отрасли.