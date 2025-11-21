В Омске «Теплогенерирующий комплекс» получил предостережение за холодные батареи

19 ноября Ростехнадзор сообщил о нарушениях на двух котельных омского предприятия ООО «Теплогенерирующий комплекс». Согласно данным проверки, котельные не соблюдали установленные нормы подачи тепловой энергии потребителям.
На котельной по улице 30-й Северной температура подаваемого теплоносителя была ниже установленной нормы на 55,71%. Похожее нарушение зафиксировано на котельной по улице 22-го Партсъезда, где отклонение составило 55,78%.
В ответ на эти нарушения ООО «Теплогенерирующий комплекс» получило предостережение от Ростехнадзора.
