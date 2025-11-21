Жители ХМАО отказываются выводить деньги со вкладов

В банке наблюдают рост интереса к вкладам у жителей и осенью. В сентябре спрос оказался на 17% больше, чем в августе. Больше всего популярны краткосрочные вклады. На срок в два месяца приходится 40% вновь открытых депозитов и 55% вкладов жители открывают на шесть месяцев.