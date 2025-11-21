Дмитрий Демешин поручил задействовать простаивающие автобусы

«Получается, что 700 миллионов рублей казначейского кредита потрачены впустую. Прибавим к этому недополученные бюджетом из-за простоя более 20 миллионов рублей. Вопиющий факт бесконтрольности! Сейчас главное — вернуть автобусы и обеспечить жителям края комфорт. Зампред правительства по инфраструктуре и министр транспорта обязаны обеспечить выход техники на линии, для которых они приобретались. Исполнение сразу после новогодних праздников проверит начальник главного контрольного управления. И, безусловно, все виновные в сложившейся ситуации понесут суровое наказание», — отметил Дмитрий Демешин.