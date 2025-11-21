Ростехнадзор сообщил о готовности систем отопления к зиме 41 территории Прикамья

По сообщению краевого МинЖКХ, все потребители на территории Прикамья полностью подключены к теплоносителю в течение трех недель с начала запуска отопления. В этом году краевой бюджет выделил дополнительные средства на обеспечение подготовки систем теплоснабжения в Еловском, Частинском, Краснокамском, Александровском, Горнозаводском, Куединском, Ординском, Чердынском, Уинском округах.