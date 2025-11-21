Ростехнадзор сообщил о готовности систем отопления к зиме 41 территории Прикамья

Западно-Уральское управление Ростехнадзора выдало паспорта готовности к отопительному сезону 2025−2026 годов 41 территории Прикамья. К предстоящей зиме в регионе подготовили системы отопления 16 тыс. многоквартирных домов и около 4 тыс. объектов социальной инфраструктуры.
По сообщению краевого МинЖКХ, все потребители на территории Прикамья полностью подключены к теплоносителю в течение трех недель с начала запуска отопления. В этом году краевой бюджет выделил дополнительные средства на обеспечение подготовки систем теплоснабжения в Еловском, Частинском, Краснокамском, Александровском, Горнозаводском, Куединском, Ординском, Чердынском, Уинском округах.
С 2025 года финансирование ряда проектов также ведется за счет нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Он позволил провести капремонт 3,8 км тепловых сетей в Чернушке. Бесперебойным теплоснабжением обеспечили более тысячи жителей округа.
Пермь получила паспорт готовности к отопительному сезону на прошлой неделе. В Прикамье по действующему законодательству не подлежат проверке Ростехнадзором Косинский и Кочевский округа из-за отсутствия централизованного теплоснабжения.