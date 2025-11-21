Александр Анчугин: Люди должны получать помощь без ожидания и формальностей

Он осмотрел операторские зоны, оценил работу круглосуточно доступного жителям региона сервиса «Видеоконсультант», а также службы психологической поддержки, которая оказывает помощь в том числе участникам СВО и членам их семей. Александр Анчугин подчеркнул ключевую роль МФЦ в поддержке жителей региона, участников СВО и членов их семей. «Поддержка участников СВО и их близких — наш безусловный приоритет. Люди должны получать помощь без ожидания и формальностей», — отметил он. Он также подчеркнул значимость внедрения новых цифровых технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект — инструмент, который помогает делать услуги удобнее и предоставлять их быстрее. Но технологии должны работать для людей. Наша задача — внедрять их так, чтобы они приносили реальную пользу каждому заявителю. Кроме того, цифровизация невозможна без надежной защиты личной информации. Это основа доверия, и мы должны обеспечивать ее при каждом запуске новых сервисов», — заявил Александр Анчугин. В ходе встречи министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов особо отметил стратегическое значение ЕКЦ как ключевой точки коммуникации между Правительством региона и жителями. «Сегодня МФЦ и ЕКЦ — это не просто инфраструктура для государственных услуг, а важнейшая система ежедневной поддержки людей. Здесь принимают тысячи обращений по сотням самых разных жизненных ситуаций. Именно эта прямая связь с населением позволяет МФЦ и ЕКЦ держать руку на пульсе региона и своевременно выявлять потребности и проблемы жителей Иркутской области», — сказал министр. По информации пресс-службы облправительства, в рамках визита прошло онлайн-совещание с представителями МФЦ из разных населенных пунктов Приангарья. Также директор МФЦ Иркутской области Анна Милицына представила динамику развития МФЦ в регионе, сделав акцент на оптимизации процессов и упрощении получения услуг. «Мы стремимся к тому, чтобы каждая услуга становилась для жителей проще и удобнее. Технологии бережливости — это необходимость, которая помогает нам точнее слышать запросы людей и развивать сервисы так, чтобы они экономили время и силы каждого заявителя», — подчеркнула Анна Милицына.