Приставы заставили выплатить долг по зарплате в Хабаровском крае

Более 680 тысяч рублей получили 16 работников после мер принудительного исполнения.

Источник: Пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровском крае сотрудники органов принудительного исполнения помогли 16 работникам муниципального предприятия получить задержанную заработную плату — сообщает пресс-служба пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сотрудники организации жаловались на регулярные задержки выплат, урегулировать вопрос самостоятельно у них не получилось, поэтому они обратились в суд. Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов по Советско-Гаванскому району. Представителя должника уведомили, однако требования в добровольном порядке исполнены не были.

Чтобы защитить права работников, судебный пристав применил меры принудительного характера: на банковские счета предприятия было обращено взыскание, а руководству вручено предупреждение о возможной уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

После этого работодатель выплатил сотрудникам более 680 тысяч рублей положенной по закону зарплаты.