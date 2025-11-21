Приставы заставили выплатить долг по зарплате в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники органов принудительного исполнения помогли 16 работникам муниципального предприятия получить задержанную заработную плату — сообщает пресс-служба пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Сотрудники организации жаловались на регулярные задержки выплат, урегулировать вопрос самостоятельно у них не получилось, поэтому они обратились в суд. Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов по Советско-Гаванскому району. Представителя должника уведомили, однако требования в добровольном порядке исполнены не были.
Чтобы защитить права работников, судебный пристав применил меры принудительного характера: на банковские счета предприятия было обращено взыскание, а руководству вручено предупреждение о возможной уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.
После этого работодатель выплатил сотрудникам более 680 тысяч рублей положенной по закону зарплаты.