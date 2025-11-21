Под ограничения могут попасть бонусы, акции и кэшбэк: главы крупнейших банков потребовали запретить скидки на маркетплейсах

В обращении банкиры предлагают ввести жёсткие ограничения для маркетплейсов. Они настаивают на запрете для операторов платформ вкладывать средства в снижение цен для конечных покупателей. Под ограничения, по их задумке, должны попасть не только прямые скидки и акции, но и все косвенные формы финансирования — бонусные программы, возвраты части средств (кэшбэк) и маркетинговые субсидии.