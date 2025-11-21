Под ограничения могут попасть бонусы, акции и кэшбэк: главы крупнейших банков потребовали запретить скидки на маркетплейсах

Руководители пяти банков — Сбера, ВТБ, Т-Банка, Альфа-Банка и Совкомбанка — выступили с совместной инициативой, о запрете программ лояльности на маркетплейсах. Герман Греф, Андрей Костин, Станислав Близнюк, Владимир Верхошинский и Сергей Хотимский направили официальное письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. Документ есть в распоряжении ТАСС.
В обращении банкиры предлагают ввести жёсткие ограничения для маркетплейсов. Они настаивают на запрете для операторов платформ вкладывать средства в снижение цен для конечных покупателей. Под ограничения, по их задумке, должны попасть не только прямые скидки и акции, но и все косвенные формы финансирования — бонусные программы, возвраты части средств (кэшбэк) и маркетинговые субсидии.
В качестве исключения авторы письма допускают проведение акций только на собственные товары маркетплейсов и на социально значимые категории продукции. При этом оговаривается, что любые скидки не должны быть привязаны к конкретной платёжной системе или банку-эмитенту.
Банкиры апеллируют к международной практике, указывая, что мировой опыт «подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик». В качестве примера они приводят нормативы Европейского союза, которые напрямую ограничивают антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны крупных платформ.
Авторы инициативы уверяют, что введение этих мер не приведёт к подорожанию товаров для населения. Однако это утверждение уже вызвало споры. Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов высказал противоположную точку зрения, заявив, что отмена скидок на маркетплейсах может спровоцировать рост цен на 15−20%.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товаров на маркетплейсах не должна зависеть от выбранного способа оплаты, поскольку такая практика затрудняет выявление возможных злоупотреблений. По ее словам, несоответствие стоимости в зависимости от метода оплаты может ввести потребителей в заблуждение.
Позже в Центробанке добавили, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента. Но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой он платит.