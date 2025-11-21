Российские поставки сжиженного природного газа в Южную Африку могут стать новым направлением энергетического сотрудничества, однако официальных сведений о переговорах пока нет. Об этом сообщил посол России в ЮАР Роман Амбаров.
Как выяснилось, дипломат отметил: интерес к импорту СПГ у южноафриканской стороны сохраняется. По его словам, публичных подтверждений прямых контактов между Россией и ЮАР по этому вопросу до сих пор не появлялось. Тем не менее, учитывая потребности страны и компетенции российских компаний, такое сотрудничество рассматривается как потенциально перспективное.
На фоне обсуждений газовых проектов в ЮАР разрастается иной скандал. По данным западных СМИ, в центре внимания оказалась Дудузиле Зума — дочь бывшего президента Джейкоба Зумы и действующий депутат парламента. Как сообщило агентство Bloomberg, её обвинили в вербовке жителей ЮАР и Ботсваны для участия в боевых действиях в России.
По версии источников, группа из примерно двух десятков молодых людей в июле вылетела в Россию, уверенные, что направляются на обучение телохранителей для политической партии MKP, с которой связаны Зума-старший и его дочь. На месте они подписали контракты на русском языке и оказались на передовой. Родственники утверждают, что мужчины перестали выходить на связь в августе.
