Выяснилось, что ЮАР интересуется СПГ из РФ, но контакты пока не подтверждены

По версии источников, группа из примерно двух десятков молодых людей в июле вылетела в Россию, уверенные, что направляются на обучение телохранителей для политической партии MKP, с которой связаны Зума-старший и его дочь. На месте они подписали контракты на русском языке и оказались на передовой. Родственники утверждают, что мужчины перестали выходить на связь в августе.