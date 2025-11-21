Более 76 км дорог к малым населенным пунктам отремонтировали в Хабаровском крае

По президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском крае в 2025 году обновили более 76 км подъездов и обходов к селам, поселкам, деревням, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. От качества дорог зависит, насколько быстро люди смогут получить медпомощь, как они будут обеспечены товарами первой необходимости.
«Для малых населенных пунктов качество дорог имеет принципиальное значение. От этого зависит, насколько быстро люди смогут получить медицинскую помощь, как будет организовано бесперебойное обеспечение товарами первой необходимости. Кроме того, развитая дорожная инфраструктура — один из ключевых драйверов роста экономики территорий, удалённых от региональных центров. Хорошие дороги помогают сельским территориям привлекать инвестиции, развивать бизнес и туризм, а значит — создавать новые рабочие места», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов.
Комплекс ремонтных работ подъездных дорог выполнен в четырёх районах края: Нанайском, Вяземском, Ванинском и Хабаровском. Ранее эти участки длительное время находились в неудовлетворительном состоянии. Некоторые из них были внесены в Атлас проблемных объектов края «Атлас27», созданный по поручению губернатора Дмитрия Демешина.
В Нанайском районе на автомобильной дороге «Подъезд к селу Троицкое» завершили работы протяженностью около 8,6 км. В рамках нацпроекта выполнены: демонтаж старых дорожных знаков и ограждений, восстановление обочин, фрезерование изношенного покрытия и укладка выравнивающего слоя асфальтобетона. Также обновлено покрытие посадочных площадок, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Дополнительно проведен комплекс мероприятий по очистке кюветов, формированию откосов и восстановлению водоотвода.
В Вяземском районе на автомобильной дороге «Подъезд к селу Дормидонтовка» отремонтировано более 2,6 км. Выполнено фрезерование старого покрытия и укладка выравнивающего слоя, установлена одна автобусная остановка и посадочная площадка, отремонтированы автопавильон и парковочная площадка.
В Ванинском районе отремонтирован участок автомобильной дороги «Подъезд к поселку Монгохто» протяженностью 11 км.
В Хабаровском районе завершены работы на трёх направлениях автомобильной сети. На участке с 15-го по 20-й километр дороги «Подъезд к селу Черная речка» выполнен основной комплекс работ по устройству нового покрытия, а также обустроены тротуары с перильным ограждением, установлены 17 автопавильонов и посадочных площадок.
Также в рамках нацпроекта отремонтирована автодорога «Подъезд к селу Дружба» региональной трассы «Хабаровск — Ильинка — Ракитное — Гаровка-1 — пос. им. Горького». Работы проводились на участке с 1 по 4 км и с 9 по 14 км общая протяженность ремонта составила около 8,7 км.
Завершился и один из наиболее ожидаемых ремонтов — региональной автодороги «Обход поселка Красная Речка — село Казакевичево». Протяженность участка, на котором велись работы, превысила 4 км. Дорожники выполнили вырубку древесно-кустарниковой растительности, расчистку полос отвода, уложили новое асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку и установили дорожные знаки.
Всего на реализацию указанных дорожно-ремонтных мероприятий Хабаровскому краю было направлено около 957 млн рублей.
Ранее AmurMedia сообщало, что в Хабаровске завершён комплекс дорожных работ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В текущем дорожном сезоне проведён масштабный ремонт ключевых объектов улично-дорожной сети краевой столицы, что значительно улучшило транспортную ситуацию и условия передвижения для жителей и гостей Хабаровска.