Более 76 км дорог к малым населенным пунктам отремонтировали в Хабаровском крае

По президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском крае в 2025 году обновили более 76 км подъездов и обходов к селам, поселкам, деревням, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. От качества дорог зависит, насколько быстро люди смогут получить медпомощь, как они будут обеспечены товарами первой необходимости.