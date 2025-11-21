Индия спешно завершает закупки нефти из РФ перед вступлением в силу санкций США

Вашингтон давно выражает недовольство тем, что с 2022 года Индия кратно увеличила закупки российского сырья. Нью-Дели сталкивался с угрозами повышения пошлин за импорт российской нефти. В августе Financial Times отмечала, что страна оказалась в сложной ситуации: отказаться от российских поставок или принять 50-процентные тарифы, которые в итоге вступили в силу 27 августа.