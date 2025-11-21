Индия спешно завершает закупки нефти из РФ перед вступлением в силу санкций США

Индия сворачивает трёхлетний период активных поставок российской нефти, стремясь получить последние партии сырья до вступления в силу новых американских санкций. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Как выяснилось, последние супертанкеры с российской нефтью покинули порты Чёрного моря около месяца назад. Их задача — прибыть в Индию до 21 ноября, когда вступают ограничения, предписанные Министерством финансов США.
По данным аналитиков, отгрузки в Индию уже просели на 66% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты связывают это со сменой логистики и осторожностью нефтепереработчиков, которые учитывают американские санкции в отношении российских компаний.
Вашингтон давно выражает недовольство тем, что с 2022 года Индия кратно увеличила закупки российского сырья. Нью-Дели сталкивался с угрозами повышения пошлин за импорт российской нефти. В августе Financial Times отмечала, что страна оказалась в сложной ситуации: отказаться от российских поставок или принять 50-процентные тарифы, которые в итоге вступили в силу 27 августа.
В индийском МИД заявили, что экономика страны нуждается в доступной нефти, и подчеркнули: многие государства, критикующие Индию, сами продолжают торговлю с Россией. Пошлины там назвали несправедливыми и необоснованными.
В Москве отметили, что российская экономика давно работает под давлением рестрикций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у страны «выработан определённый иммунитет» к санкционному воздействию.
