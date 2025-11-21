Прикамье в 1,4 раза нарастило экспорт лесоматериалов в страны Азиатского региона

В управлении Россельхознадзора сообщили, с 1 января по 20 ноября 2025 года из Пермского края экспортировали 566,43 тыс. куб. метров лесоматериалов в Китай, Вьетнам, Монголию, Филиппины, Малайзию, Республику Корею, Таиланд, Сингапур, Индию, Шри-Ланку. За аналогичный период страны Азиатского региона получили 405,19 тыс. куб. метров продукции.