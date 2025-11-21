Ричмонд
Новую линию розлива минералки запустят в Ветлуге

Это даст региону новые рабочие места.

Источник: Корпорация развития Нижегородской области

Ветлужский завод минеральных вод планирует запустить новую линию розлива продукции с увеличением производственных мощностей на треть. Соглашение о поддержке проекта подписали Корпорация развития Нижегородской области, руководство Ветлужского округа и предприятия.

Общий объем инвестиций в модернизацию производства составит 30 млн рублей. Как отметил генеральный директор Корпорации развития Игорь Ищенко, поддержка действующих предприятий в муниципалитетах остается одним из приоритетов работы организации.

— Поддержка местных производителей крайне важна для создания устойчивой региональной экономики. Для этого во всех округах региона работают территориальные управляющие, к которым предприниматели могут обратиться по любым возникающим вопросам, — подчеркнул Ищенко.

Специалисты Корпорации развития уже проконсультировали инвестора по доступным мерам господдержки, включая программы лизинга оборудования. Модернизация позволит в том числе создать новые рабочие места, а также вывести продукцию на федеральный уровень.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.