Мост на улице Совхозной в Хабаровске не успеют отремонтировать в 2025 году

Ограничение движения транспорта на мосту на улице Совхозной в Хабаровске, где сейчас ведётся реконструкция, сохранятся до конца декабря — на первом этапе объект будет сдан в «черновом» варианте, с гравийным покрытием. Полностью сдать объект в администрации города обещают лишь в 2026 году, к середине лета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».