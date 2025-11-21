Мост на улице Совхозной в Хабаровске не успеют отремонтировать в 2025 году

Ограничение движения транспорта на мосту на улице Совхозной в Хабаровске, где сейчас ведётся реконструкция, сохранятся до конца декабря — на первом этапе объект будет сдан в «черновом» варианте, с гравийным покрытием. Полностью сдать объект в администрации города обещают лишь в 2026 году, к середине лета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Отметим, что через мост на улице Совхозной сообщаются два крупных микрорайона Хабаровска — Берёзовка и Ореховая сопка. Поэтому движение там достаточно интенсивное. Поэтому, в период проведения ремонтных работ, для уменьшения пробок, здесь установлен временный светофор и если понадобится, будет привлечён регулировщик.
— Все материалы для реконструкции — местного производства. Каждая балка и бетонная смесь проходят лабораторные испытания, оформляются паспорта качества и сертификаты — всё в соответствии с требуемой документальной экспертизой, — отметил начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Сергей Егоров.
Напомним, что контракт на приведение моста на Совхозной в нормативное состояние был подписан ещё в октябре, но сами работы стартовали только неделю назад. В процессе вскрытия конструктивных узлов сооружения подрядчик обнаружил разрушение деформационных швов и нарушение сопряжения моста с насыпью. Данные проблемы устранят.
По информации хабаровской мэрии, ремонт начат после множества жалоб местных жителей на состояние сооружения. В ходе реконструкции причину просадок и провалов ликвидируют, что позволит наладить движение транспорта. Подрядчик обещает приложить все усилия, чтобы завершить работы досрочно, а до этого времени водителей просят отнестись с пониманием к возникшим неудобствам.