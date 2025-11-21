Президент обозначил планы по развитию отрасли стройматериалов — что будет сделано

На презентации было отмечено, что сегодня в стране созданы большие возможности для промышленности стройматериалов. Ее объем за последние 8 лет вырос в 4 раза и, как ожидается, в этом году достигнет 53 трлн сумов, а экспорт составит $1,1 млрд.