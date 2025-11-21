Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда в Челябинске пройдут публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год

Публичные слушания по проекту бюджета Челябинска на 2026 год и плановый период 2027 — 2028 годов пройдут в здании администрации города 4 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе гордумы.

Публичные слушания по бюджету пройдут в Челябинске в декабре (архивное фото).

Публичные слушания по проекту бюджета Челябинска на 2026 год и плановый период 2027 — 2028 годов пройдут в здании администрации города 4 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе гордумы.

«Публичные слушания состоятся 4 декабря 2025 года (начало в 11 часов 00 минут) в здании администрации города Челябинска. Проект решения Челябинской городской думы “О бюджете города Челябинска на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов” опубликован на официальном сайте Челябинской городской думы в разделе “Информация для горожан”, а также доступен на Едином портале Госуслуг», — сообщили URA.RU в пресс-службе гордумы.

Предложения и замечания по бюджету принимаются до 27 ноября до 16:00. Предложения можно направить на электронную почту, через портал Госуслуг или через интернет-приемную на официальном сайте гордумы Челябинска.

О размещении на сайтах мэрии и гордумы проекта бюджета Челябинска на 2026 год ранее сообщила заместитель главы города по экономике и финансам Виктория Шин. Размещение проекта — первый шаг к публичным слушаниям, отметила Шин во время аппаратного совещания в мэрии.

Ранее в бюджет Челябинска на 2025 год внесли изменения. Бюджет вырос на 144 миллиона рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и дотаций. Из них 64 миллиона рублей планировалось направить на соцподдержку населения, в том числе на субсидии для компенсации транспортных расходов отдельным категориям граждан.