Стало известно, когда в Челябинске пройдут публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год

Ранее в бюджет Челябинска на 2025 год внесли изменения. Бюджет вырос на 144 миллиона рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и дотаций. Из них 64 миллиона рублей планировалось направить на соцподдержку населения, в том числе на субсидии для компенсации транспортных расходов отдельным категориям граждан.