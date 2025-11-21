В Самарской области на модернизацию ЖКХ направят почти 8 млрд рублей

В Самарской области планируют направить средства на модернизацию инженерных сетей и обновление инфраструктуры. Почти 8 млрд рублей выделят до конца 2027 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В рамках работы в порядок приведут около 522 километров коммуникаций. Заказчики рассчитывают, что масштабная работа сможет решить большинство проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Часть средств, около 4,2 млрд рублей, привлекут из федерального бюджета. Остальное — из регионального бюджета и инвестиций. В эти расходы входят ремонтные работы на сетях и модернизация производственных мощностей с заменой устаревшего оборудования.