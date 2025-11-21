Автомобильная пятница: итоги недели

В пятницу, 21 ноября, в 17:00 пройдет прямой эфир из пресс-центра «МК» с шеф-редактором портала «АвтоВзгляд» Викторией Базылевой.
В очередном выпуске «Автомобильной пятницы» шеф-редактор портала «АвтоВзгляд» расскажет о том, что Калининградский завод «Автотор» опроверг слухи о прекращении сборки машин Kaiyi, Changan открыл предпродажи паркетника CS75 Plus c полным приводом, а Voyah презентовала в нашей стране новейший кроссовер Taishan.
Помимо этого, Jetour обозначил сроки российской премьеры рамного внедорожника G700, Lixiang сертифицировал в РФ три первые модели, а китайский BAIC анонсировал полный перезапуск.
Об этих и других самых важных событиях уходящей недели — в свежем выпуске «Автомобильной пятницы».