Пермскому бизнесмену и владельцу пароходства Антонову хотят присвоить почетное звание

Губернатор Дмитрий Махонин внес в краевое Законодательное собрание предложение. Оно касается присвоения председателю совета директоров ПАО «Судоходная компания “Камское речное пароходство”» Михаилу Антонову звания «Почетный гражданин Пермского края».

Присвоение звания связано с существенным вкладом в развитие внутреннего водного транспорта региона.

«Присвоение звания связано с существенным вкладом Михаила Антонова в развитие внутреннего водного транспорта региона, а также с его активной благотворительной деятельностью. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании в ноябре», — сообщает telegram-канал «Парламент. Пермский край».

Михаил Антонов является влиятельным предпринимателем в Перми. Помимо Камского речного пароходства, ему принадлежат несколько компаний, специализирующихся на речных перевозках, в том числе АО «Чайковский порт» и база флота в Заозерье.