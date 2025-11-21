Пермскому бизнесмену и владельцу пароходства Антонову хотят присвоить почетное звание

«Присвоение звания связано с существенным вкладом Михаила Антонова в развитие внутреннего водного транспорта региона, а также с его активной благотворительной деятельностью. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании в ноябре», — сообщает telegram-канал «Парламент. Пермский край».