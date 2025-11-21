В России зафиксирован рекордный рост цен на товар первой необходимости

В связи с этим продавцы продавцы начали принимать дополнительные меры для защиты своего бизнеса. В частности, они начали прятать товар в антикражные кейсы, чтобы избежать финансовых потерь. За последние три года стоимость кассет для бритья увеличилась на 11,4%. Если в 2022 году средняя цена лезвия для бритья составляла 756 рублей, то сейчас — 842 рубля. В 2023 году средняя стоимость наборов одноразовых бритв была на уровне 231 рубля, что уже на 15% выше показателей 2022 года.