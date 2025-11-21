Токио намерен сохранить поставки российского СПГ и обеспечить их стабильность, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявили в японском посольстве в Москве.
Как выяснилось, в комментарии для «Известий» представители дипмиссии подчеркнули: природный газ, включая объёмы с проекта «Сахалин-2», остаётся критически важным для энергетической безопасности страны. По их словам, Япония будет принимать все необходимые меры, чтобы избежать перебоев с поставками.
Заявление последовало после слов министра финансов США Скотта Бессента, который сообщил о разговоре с японским коллегой Кацунобу Като и выразил ожидание Вашингтона, что Токио прекратит импорт российских энергоносителей. Генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси публично комментировать призыв США отказался.
По данным японской стороны, СПГ с «Сахалина-2» обеспечивает около 9% импорта сжиженного газа в стране — эти поставки Япония защищала весь период санкционного давления, объясняя необходимость требованиями национальной безопасности.
В Москве ранее заявляли, что страны, отказавшиеся от российских углеводородов, сталкиваются с ростом цен и зависимостью от новых посредников, которые всё равно закупают нефть и газ у России по более высоким расценкам.
Читайте также: Мрачная история Иволгинского потрошителя Кегашбека Орунбаева.