В Башкирии показали ход строительства важных соцобъектов

В райцентре Абзелиловского района продолжается строительство детского отделения ЦРБ и школы, а в Учалах — детской поликлиники. Все они возводятся в рамках нацпроектов. Ход работ и их соответствие графику проверил вице-премьер правительства Башкирии Рустем Газизов. В итоге он поручил подрядчикам ускорить темпы и добавить рабочих, чтобы объекты были готовы в намеченные сроки, до конца текущего года.