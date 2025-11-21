В Башкирии показали ход строительства важных соцобъектов

В райцентре Абзелиловского района продолжается строительство детского отделения ЦРБ и школы, а в Учалах — детской поликлиники. Все они возводятся в рамках нацпроектов. Ход работ и их соответствие графику проверил вице-премьер правительства Башкирии Рустем Газизов. В итоге он поручил подрядчикам ускорить темпы и добавить рабочих, чтобы объекты были готовы в намеченные сроки, до конца текущего года.
Если летом в обеих будущих поликлиниках строители занимались кирпичной кладкой и проведением инженерных коммуникаций, сейчас на этих объектах ведутся отделочные работы.
В Аскарово монтируют сети отопления и электрики, делают вентиляцию и освещение, утепляют наружные стены.
Новая аскаровская школа на 640 учеников совмещена с детским садом на 160 мест, который уже достроен. Учреждения строят в микрорайоне Восточный-1. Летом выполнялись работы по отделке, сейчас завершается монтаж освещения, потолков и установка дверей.
Всего в республике по аналогичному типовому проекту строятся шесть поликлиник — четыре детских (в Аскарово, Благовещенске, Учалах, Янауле) и две для взрослых (в Аскино и Бакалах), а для поликлиник Уфы запущена отдельная программа по модернизации.