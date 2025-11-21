В Иркутской области с начала года произвели более 800 миллионов куриных яиц

Так, в прошлом году на птицефабриках Приангарья произвели 1,01 млрд штук яиц. Регион был обеспечен пищевым куриным яйцом на 156%. С такими показателями Иркутская область заняла третье место в Сибирском федеральном округе и 13 место в стране, сообщает пресс-служба регионального правительства. Напомним, основными производителями куриного яйца в регионе являются две птицефабрики: СХ АО «Белореченское» и СПК «Окинский».