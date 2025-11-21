Ричмонд
В Иркутской области с начала года произвели более 800 миллионов куриных яиц

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутской области с начала 2025 года во всех категориях хозяйств произвели 828 млн штук куриных яиц.

Источник: НИА Байкал

В среднем в отчетном периоде одна курица-несушка снесла 279 яиц.

Как сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, с каждым годом объем производства куриного яйца в Приангарье превышает общую потребность региона в этом продукте в среднем в полтора раза. Это позволяет поставлять яйца в соседние регионы и на экспорт.

«Благодаря внедрению передовых технологий, технической модернизации птицефабрик, а также с учетом реализации инвестиционных проектов регион с профицитом обеспечивает себя яйцом, производя его ежегодно в количестве более миллиарда штук», — сказала Марина Кожарина.

Так, в прошлом году на птицефабриках Приангарья произвели 1,01 млрд штук яиц. Регион был обеспечен пищевым куриным яйцом на 156%. С такими показателями Иркутская область заняла третье место в Сибирском федеральном округе и 13 место в стране, сообщает пресс-служба регионального правительства. Напомним, основными производителями куриного яйца в регионе являются две птицефабрики: СХ АО «Белореченское» и СПК «Окинский».