Реконструкция автовокзала в Ялте идет по графику

Реконструкция автовокзала в Ялте ведется в соответствии с установленным графиком и должна быть завершена к лету 2026 года, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Ежедневно на объекте задействовано около 40 специалистов, и уже выполнены работы по демонтажу аварийных платформ, а также усилены несущие элементы конструкции. Этот объемный этап продолжался почти семь месяцев.
В помещении возводятся монолитные конструкции, внутренние перегородки и инженерные системы. С 1 декабря рабочие приступят к внутренней отделке.
«Сейчас реконструкция в графике, к началу курортного сезона ждем новый современный объект», — рассказала Павленко.