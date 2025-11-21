Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реконструкция автовокзала в Ялте идет по графику

Ремонт автовокзала в Ялте обещают закончить к лету 2026 года.

Источник: Янина Павленко/Tg

Реконструкция автовокзала в Ялте ведется в соответствии с установленным графиком и должна быть завершена к лету 2026 года, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Ежедневно на объекте задействовано около 40 специалистов, и уже выполнены работы по демонтажу аварийных платформ, а также усилены несущие элементы конструкции. Этот объемный этап продолжался почти семь месяцев.

В помещении возводятся монолитные конструкции, внутренние перегородки и инженерные системы. С 1 декабря рабочие приступят к внутренней отделке.

«Сейчас реконструкция в графике, к началу курортного сезона ждем новый современный объект», — рассказала Павленко.