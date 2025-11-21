В UzAuto Motors раскрыли детали массовых продаж Chevrolet Cobalt: куда исчезли покупатели 79 тысяч автомобилей?

В UzAuto Motors заявили, что все невыкупленные автомобили теперь доступны для покупки в салонах официальных дилеров. Это означает, что любой желающий, кто по каким-либо причинам не смог приобрести Cobalt через онлайн-систему, теперь может обратиться к дилерам и купить автомобиль напрямую — без лишней суеты и искусственного ажиотажа.