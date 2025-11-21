В UzAuto Motors раскрыли детали массовых продаж Chevrolet Cobalt: куда исчезли покупатели 79 тысяч автомобилей?

Напомним, 3 ноября компания выставила на продажу сразу 100 тысяч автомобилей Cobalt — событие, вызвавшее небывалый ажиотаж среди автолюбителей по всей стране. Как сообщили в UzAuto Motors, на все автомобили быстро оформили контракты. Но как оказалось позже, не все так просто.
Не все «контракты» стали покупками.
По правилам компании, после заключения контракта на автомобиль клиент обязан оплатить его в течение семи дней. Однако только 20 833 автомобиля были действительно оплачены за установленный срок. Возникает закономерный вопрос: кто же оформил остальные 79,1 тысячи контрактов и почему они не были выкуплены?
Судя по всему, часть клиентов, скорее всего, оказалась перекупщиками или теми, кто хотел создать искусственный дефицит и «застолбить» машины для последующей перепродажи. Именно поэтому десятки тысяч автомобилей так и остались невыкупленными.
Теперь свободная продажа у дилеров.
В UzAuto Motors заявили, что все невыкупленные автомобили теперь доступны для покупки в салонах официальных дилеров. Это означает, что любой желающий, кто по каким-либо причинам не смог приобрести Cobalt через онлайн-систему, теперь может обратиться к дилерам и купить автомобиль напрямую — без лишней суеты и искусственного ажиотажа.
На 20 ноября 2025 года в дилерскую сеть было отгружено 2 624 автомобиля Cobalt, из которых 1 969 уже реализованы и выданы покупателям. Причём эти цифры ежедневно растут: по данным компании, в ближайшее время ещё около 6 000 автомобилей находятся в пути в дилерские центры по всей стране.
Ситуация с массовым аннулированием контрактов показала слабые места действующей системы онлайн-продаж и вновь напомнила о проблеме перекупщиков на автомобильном рынке Узбекистана. Возможно, открытая продажа автомобилей через дилерские центры поможет сделать процесс покупки более прозрачным и доступным для реальных покупателей, а не для тех, кто зарабатывает на искусственном дефиците.