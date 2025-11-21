Ричмонд
За парковку на газонах жителям Челябинска с 20 октября выписали штрафов на 1 млн

За парковку на газонах жителям Челябинска с 20 октября текущего года выписали штрафов на 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Такие данные привел вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев.

Он напомнил, что в настоящее время на улицах городах задействовано четыре аппаратно-программных комплекса «Дозор-МЗ». Все они интегрированы с программой документооборота Административной комиссии. Разработан чат-бот для приема обращений жителей.

«Только за период с 20 октября по 11 ноября 2025 года с использованием комплексов вынесено 404 штрафа на общую сумму около миллиона рублей, более трети из которых уже выплачены», — говорится в комментарии.