За парковку на газонах жителям Челябинска с 20 октября выписали штрафов на 1 млн

Такие данные привел вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев.
Он напомнил, что в настоящее время на улицах городах задействовано четыре аппаратно-программных комплекса «Дозор-МЗ». Все они интегрированы с программой документооборота Административной комиссии. Разработан чат-бот для приема обращений жителей.
«Только за период с 20 октября по 11 ноября 2025 года с использованием комплексов вынесено 404 штрафа на общую сумму около миллиона рублей, более трети из которых уже выплачены», — говорится в комментарии.