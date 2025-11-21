Улицу на ВИЗе в Екатеринбурге реконструируют за 2,4 миллиарда рублей

Мэрия Екатеринбурга намерена заплатить 2,4 миллиарда рублей за реконструкцию улицы Юрия Исмаилова на отрезке между улицами Металлургов и Татищева в Верх-Исетском районе. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Подрядчику предстоит подготовить территорию, обустроить дорожное полотно, которого пока здесь нет, а также примыкающие выезды к новой улице, после чего проложить коммунальные сети до очистных сооружений. Все работы нужно провести до 10 августа 2027 года.
Сейчас на этом участке работают автопарковки и находится пустырь.