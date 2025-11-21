Ричмонд
Аналитики назвали самые популярные арендные квартиры в ХМАО

Жители ХМАО чаще всего стали арендовать однокомнатные квартиры. Среди популярной съемной недвижимости также оказались студии, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

Югорчане арендуют в первую очередь небольшое жилье.

«Активнее всего пользователи арендовали однокомнатные квартиры (54% — доля от всего объема бронирований), студии (25%) и двухкомнатные квартиры (19%). Среди загородных объектов наиболее востребованы дома (94%) и дачи (5%)», — говорится в исследовании.

Этой осенью югорчане также активнее снимали посуточное жилье. В октябре 2025 года жители забронировали на 37% больше квартир и загородных домов в этом сегменте аренды, чем в прошлом году.

Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость аренды однокомнатной квартиры в Югре за год выросла почти на 6%. В среднем снять однушку на месяц в регионе стоит почти 23 тысячи рублей.