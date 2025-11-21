Власти Челябинска выставили на торги землю в Тракторозаводской районе. Скрин

Ранее мэрия Челябинска также выставила на торги право заключения договоров аренды на земли под автостоянки. На аукционе было реализовано четыре земельных участка в Ленинском, Калининском и Тракторозаводском районах города. Из них два участка были расположены в Ленинском (Бульвар, 6 и Луценко, 6), Калининском (Краснознаменная, 46), и в Тракторозаводском (улица Мамина, 3) районах города.