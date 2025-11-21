В Екатеринбурге выставили на продажу два бомбоубежища

В Екатеринбурге появились объявления о продаже двух бомбоубежищ. Согласно сайту торгов, за первое помещение просят 2,8 миллиона рублей, за второе — 1,8 миллиона. Шаг аукциона — 50 тысяч рублей. Потенциальные покупатели должны подать заявку до 16 декабря 2025 года. Оба объекта расположены на площади Первой Пятилетки.
Первое нежилое помещение почти за 3 миллиона находится в подвальном помещении площадью 178 квадратных метров. Второе поменьше — 95,3 квадратного метра.
Исходя из фото, прикрепленных к лоту, убежище № 36 и № 41 принадлежат ОАО «Уралмашзавод».
Напомним, что в ноябре за 180 миллионов продали Особняк статского советника Ф. Л. Миллера. Всего на торги заявились семь участников, победителем стала компания «Торговый дом “Спектр”. Новый владелец должен восстановить историческое здание, которое сохранилось всего на 25% из-за ненадлежащей эксплуатации.