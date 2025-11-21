В Екатеринбурге выставили на продажу два бомбоубежища

В Екатеринбурге появились объявления о продаже двух бомбоубежищ. Согласно сайту торгов, за первое помещение просят 2,8 миллиона рублей, за второе — 1,8 миллиона. Шаг аукциона — 50 тысяч рублей. Потенциальные покупатели должны подать заявку до 16 декабря 2025 года. Оба объекта расположены на площади Первой Пятилетки.