Самарцы остались без крыши над головой: подрядчик скрылся после демонтажа кровли

Жильцы дома на Спортивной в Самаре остались без крыши из-за брошенного ремонта.

Источник: Народный фронт | Самарская область

В Самаре на улице Спортивной, 25а разгорается скандал с капитальным ремонтом крыши. Подрядчик, начавший работы в октябре 2025 года, демонтировал старую кровлю и исчез на три дня, оставив пятиэтажный дом без защиты от непогоды. В результате во время дождей квартиры на верхнем этаже затопило, сообщили Народном фронте.

«Выяснилось, что проблема возникла из-за того, что участники ремонта не смогли договориться между собой», — рассказали в региональном отделении ОНФ.

Представители Народного фронта провели совещание с подрядчиком и фондом капремонта. Подрядчик утверждает, что управляющая компания не подготовила чердак, а УК настаивает на вывозе мусора. Сейчас на крыше сделали временное покрытие, но жители обеспокоены качеством работ. ОНФ продолжает контролировать ситуацию.