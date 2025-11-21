Самарцы остались без крыши над головой: подрядчик скрылся после демонтажа кровли

В Самаре на улице Спортивной, 25а разгорается скандал с капитальным ремонтом крыши. Подрядчик, начавший работы в октябре 2025 года, демонтировал старую кровлю и исчез на три дня, оставив пятиэтажный дом без защиты от непогоды. В результате во время дождей квартиры на верхнем этаже затопило, сообщили Народном фронте.