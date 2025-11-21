Ричмонд
Базовая величина вырастет до 45 рублей в Беларуси с 1 января 2026

Совмин повысил размер базовой величины с 1 января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Базовая величина вырастет до 45 рублей в Беларуси с 1 января 2026 года. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

«С 1 января 2026 года размер базовой величины составит 45 рублей», — сказано в сообщении.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. В пресс-службе напомнили, что в 2025 года базовая величина составляет 42 рубля. И пояснили, что ее изменение окажет влияние на рост социальных выплат. Речь идет про материальную помощь, пособия, стипендии и другие выплаты. Вместе с тем увеличение размера базовой величины окажет влияние и на поступления в бюджет: штрафы, госпошлины и так далее.

Кстати, минимальная зарплата в Беларуси увеличится до 858 рублей.

Тем временем пенсии могут увеличиться на 20% в Беларуси в 2026 году.

Ранее профсоюз сказал, кто из белорусов может досрочно выйти на пенсию.