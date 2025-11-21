Базовая величина вырастет до 45 рублей в Беларуси с 1 января 2026

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. В пресс-службе напомнили, что в 2025 года базовая величина составляет 42 рубля. И пояснили, что ее изменение окажет влияние на рост социальных выплат. Речь идет про материальную помощь, пособия, стипендии и другие выплаты. Вместе с тем увеличение размера базовой величины окажет влияние и на поступления в бюджет: штрафы, госпошлины и так далее.