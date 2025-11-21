Ричмонд
В Самаре почти 28 тысяч жителей получили квитанции об оплате долгов за воду

В Самаре должникам пригрозили судебными приставами.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре ресурсоснабжающая компания отправила абонентам 27 700 требований об оплате долгов за воду. Общая задолженность горожан превысила 1,4 млрд рублей, об этом сообщают в «РКС-Самара».

— Разосланные квитанции — это последний шанс уладить дело до судебных приказов. Кроме того, должникам могут заблокировать карты. Среди должников есть и очень состоятельные, известные в Самаре люди. Владея большими домами с бассейнами, они не стесняются не платить за потребленную воду, — отметили в сообщении.

Поставщики услуг акцентируют внимание на необходимости своевременной оплаты. Это позволит избежать дальнейших сложностей.