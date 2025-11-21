С 1 января 2026 года в Армавире вводится туристический налог

Такое решение приняли депутаты городской Думы, чтобы поддержать развитие туристической инфраструктуры города. Сбор будет распространяться на собственников гостиниц, хостелов и других объектов размещения, включенных в специальный реестр. За последние годы Армавир стал набирающим популярность туристическим направлением, привлекая гостей как из российских регионов, так и из-за рубежа. Владельцы средств размещения активно обновляют свои объекты, отвечая на растущий спрос.