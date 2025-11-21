Минск начал приемку новых вагонов для метрополитена

Это два пятивагонных поезда «Минск-2024». Они будут приписаны к депо «Могилевское». Еще два поезда должны прибыть туда до конца года. Все четыре состава будут курсировать по «Автозаводской» (красной) линии.
Пока что там используются только Stadler и «номерные» вагоны старого образца. «Минск-2024», которые производит мытищинский завод «Метровагонмаш», до этого эксплуатировались только на «Зеленолужской» (зеленой) ветке.
Новые российские поезда собраны по индивидуальному заказу для Минска на базе серии, которая в других разновидностях была заказана, к примеру, для метрополитенов Баку и Ташкента. В минских вагонах предусмотрены широкие дверные проемы (1400 мм). Как и во всех современных поездах метро, пассажиры могут передвигаться из вагона в вагон прямо во время движения.
В салоне работает система микроклимата с обеззараживанием воздуха. Есть USB-разъемы для зарядки гаджетов, а в головных вагонах выделены места для детских колясок. Срок службы поездов — 31 год.