Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минск начал приемку новых вагонов для метрополитена

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Белорусская столица начала приемку новых поездов для минского метро, которые были произведены в Подмосковье, сообщили Sputnik в Минском метрополитене.

Источник: Метровагонмаш

Это два пятивагонных поезда «Минск-2024». Они будут приписаны к депо «Могилевское». Еще два поезда должны прибыть туда до конца года. Все четыре состава будут курсировать по «Автозаводской» (красной) линии.

Пока что там используются только Stadler и «номерные» вагоны старого образца. «Минск-2024», которые производит мытищинский завод «Метровагонмаш», до этого эксплуатировались только на «Зеленолужской» (зеленой) ветке.

Новые российские поезда собраны по индивидуальному заказу для Минска на базе серии, которая в других разновидностях была заказана, к примеру, для метрополитенов Баку и Ташкента. В минских вагонах предусмотрены широкие дверные проемы (1400 мм). Как и во всех современных поездах метро, пассажиры могут передвигаться из вагона в вагон прямо во время движения.

В салоне работает система микроклимата с обеззараживанием воздуха. Есть USB-разъемы для зарядки гаджетов, а в головных вагонах выделены места для детских колясок. Срок службы поездов — 31 год.