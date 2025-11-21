Минск начал приемку новых вагонов для метрополитена

Новые российские поезда собраны по индивидуальному заказу для Минска на базе серии, которая в других разновидностях была заказана, к примеру, для метрополитенов Баку и Ташкента. В минских вагонах предусмотрены широкие дверные проемы (1400 мм). Как и во всех современных поездах метро, пассажиры могут передвигаться из вагона в вагон прямо во время движения.