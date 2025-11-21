Недострой у омского «Зеленого острова» обрел нового владельца

Напомним, коммерческий недострой, расположенный неподалеку от «Зеленого острова», к моменту изъятия, как заявлялось, был готов на 55%. Так как он находился на земле, взятой в аренду под застройку на 3 года, по прошествии этого срока он подлежал изъятию в случае, если не будет завершен. Расставание с постройкой оказалось связано с драматическими обстоятельствами — смертью учредителя фирмы-владельца, калачинской компании «Восточное солнце», У Цинлу. В попытке избежать процедуры его преемники прошли суды всех инстанций, включая Верховный суд РФ, однако постройку изъяли и последующие несколько лет проводили торги, которые признавались несостоявшимися в отсутствие участников.