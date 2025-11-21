Недострой у омского «Зеленого острова» обрел нового владельца

В минувший четверг, 20 ноября 2025 года, опубликованы итоги очередных торгов за право выкупа незавершенного кирпичного долгостроя на 2-й Затонской. Пятиэтажный объект, изъятый для последующей перепродажи у компании «Восточное солнце» еще в 2021 году, согласилась выкупить предпринимательница из Омска Ирина Ли. Итоговая цена на фоне возникшей конкуренции составила около 84,906 миллиона рублей.
Напомним, коммерческий недострой, расположенный неподалеку от «Зеленого острова», к моменту изъятия, как заявлялось, был готов на 55%. Так как он находился на земле, взятой в аренду под застройку на 3 года, по прошествии этого срока он подлежал изъятию в случае, если не будет завершен. Расставание с постройкой оказалось связано с драматическими обстоятельствами — смертью учредителя фирмы-владельца, калачинской компании «Восточное солнце», У Цинлу. В попытке избежать процедуры его преемники прошли суды всех инстанций, включая Верховный суд РФ, однако постройку изъяли и последующие несколько лет проводили торги, которые признавались несостоявшимися в отсутствие участников.
Есть вероятность, что выкупающая объект Ирина Ли может быть связана родством с нынешним руководством компании: соучредителем «Восточного солнца» является Нина Цин-Цюановна У, ее отчество совпадает с отчеством покупательницы.
ИП Ли Ирина Цин-Цюановна зарегистрировано в январе 2021 года по основному виду деятельности «Распиловка и строгание древесины». Согласно публичному реестру, в 2025 году предпринимательница взяла в лизинг 21 единицу техники, одна из которых заявлена как «легковой автомобиль», тогда как остальные — как «грузовой транспорт».